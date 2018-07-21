«Небесный Апокалипсис»: Россияне нашли скрытые предвестники

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Фото таинственных событий сделали в Барнауле и Горном Алтае.

Пользователи социальных сетей активно изучают тему Апокалипсиса. Ввиду последних событий и неутешительных предсказаний, даже самые обычные явления рассматриваются более пристально. В небе внимательные наблюдатели усмотрели необъяснимые события. Россияне нашли скрытые предвестники. Небесный апокалипсис замечен в Барнауле и Горном Алтае. Об этом говорится в социальных сетях. На самом деле снимки необычайно красивой радуги получили такие описания, поскольку красота этого природного явления действительно радует пользователей Сети своей уникальностью.

«А пока в Барнеаполе небесный апокалипсис (смотрите фото в сетях!), в по-прежнему РАЙ», - подписали необычный снимок пользователи.

В ответ на публикацию получил автор умилительные комментарии: «Какая красота, завидую вам», «Необычайно красивое небо может быть только над Россией-матушкой», « Кадр, что надо, необычная картина, похоже даже на картину».