Россияне жалуются, что «Крымский мост» на Тарасйоки все-таки рухнул

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Местный житель опубликовал видео, в котором рассказал о важном мосте в Саянском районе Красноярского края, который недавно обвалился. Власти не говорят про ремонт, а пользователи Сети просят их не забывать про глубинку, даже когда идут грандиозные постройки вроде Крымского моста.

Рухнувшее сооружение в народе тоже называли «Крымским мостом», потому что по нему было запрещено переезжать грузовым автомобилям. Однако жители сообщают, что правила не для всех, и один «отчаянный парень» решил проехать по деревянному сооружению на лесовозе. У самого центра мост не выдержал, деревянные балки поломались, и он упал в реку Тарасйоки. На видео видно, что деревянное сооружение в лесу явно было когда-то построено жителями поселка. Сейчас же «Крымский мост» требует вмешательства государства, так как он является единственной возможностью для людей ездить за грибами, ягодами и на рыбалку.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли видео. Некоторые отметили, что власть согласна спускать бюджет, чтобы показать напускное величие, но не может принести реальную пользу жителям. Другие же отметили, что ездить в лесу на машинах нельзя, поэтому мост надо вообще разобрать. А местным жителям рекомендуется пересесть на велосипеды.