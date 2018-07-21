«Лицо Путина»: Призрака Московского метро опознали через десятилетия

Сегодня, 08:29

Фантомную станцию «Волоколамская» уже много лет ищут диггеры, которые знают лишь незначительную часть первоначальных проектов глобального строительства, начатого в 1931 году. По мере расширения столичной подземки появлялось все больше тайн, связанных с мистикой и потусторонним миром, считают эксперты.

«Главного» призрака Московского метро опознали через десятилетия. Ночные рабочие разглядели в лице машиниста, из года в год, ведущего призрачный состав по Центральному кольцу подземки лицо Путина. Предыстория события может показаться скептикам и «запрограммированным» реалистам полным бредом. Однако достаточно опросить москвичей, постоянно пользующихся столичной подземкой, а тем более, рабочих метрополитена, как станет понятно, сведения о составе-призраке имеют под собой глубокий массив доказательств. Раз в месяц, каждый год перед закрытием метро из тоннеля появляется поезд, время прибытия которого не отмечено на табло. Задержавшиеся пассажиры радостно устремляются к дверям вагонов, но они не открываются.

Постояв несколько секунд, состав срывается с места и скрывается в следующем туннеле. Лишь некоторые из очевидцев с удивлением отмечают, что машинист поезда одет в странную форму. Ветераны метрополитена хорошо знают этот состав, как и то, что в него можно попасть при сильном желании. Только из его вагонов еще никто не выходил. Статистика правоохранителей, отмечающая без вести пропавших в столице, негласно, особой строкой, «списывает» навсегда пассажиров призрачного поезда. Лица машиниста никто описать не мог. Лишь недавно, бригада обходчиков поделилась с начальством сведением о том, что в старинной форме путейца они опознали нынешнего президента России. Секрет перестал быть таковым, после назначенного рабочим психиатрического обследования. Специалисты не нашли расстройств в сознании путейцев. Их оставили на работе, а далее, как всегда четко, сработал «народный телеграф».