«Натяните глаз»: Утиные губы больше не в тренде

Вчера, 22:40

Модницы одной из популярных социальных сетей утверждают, что новые модные тренды уже на подходе, а старые доживают последние деньки.

В одном из аккаунтов Instagram сегодня, 20 июля, была опубликована запись о том, что «утиные губы» или «рыбий зевок» больше не в тренде, а различные популярные модели так и норовят приложить руку к виску, чтобы подчеркнуть овал лица, или же и вовсе, как к примеру Белла Хадид, пытаются слегка растянуть или сузить форму глаза.

Многие пользователи Instagram весьма неоднозначно отнеслись к утверждению новой моды. Некоторые из них вообще уверены, что общество только деградирует: «Примитивное стадо»,«И сейчас понесется..все будут тянуть»,«На какие же глупости обращается внимание». Некоторые попытались лишь посмеяться над подобными веяниями моды: «Сейчас умру со смеху», «Я всегда так делаю , когда без очков для зрения». Однако, на самом деле, как утверждает одна из подписчиц, этот прием существует лишь для того, чтобы скрыть мешки под глазами, так как такой эффект как бы растягивает кожу и пропадает отек под нижним веком.

Ранее все модницы Instagram делали селфи с эффектом пухлых губ, кто знает, возможно данное веяние под названием «Натяните глаз» действительно приживется.