Щекастая Барби из Одессы разделась для демонстрации своих достоинств

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Валерия Лукьянова нашла новый повод для очередного показа своей подтянутой фигуры.

Украинская модель из Одессы является активным пользователем социальных сетей и регулярно ведет свой Instagram-аккаунт. Многие считают, что она похожа на куклу Барби и девушка активно эксплуатирует этот образ. Не так давно Валерия-Барби выложила в Instagram новые фото и видео, на которых продемонстрировала завидный пресс, и отметила, что нисколько не стесняется того, что накачала такие большие щеки.

Видео, на котором она разделась для убедительной демонстрации своих достоинств, одесская Барби сопроводила постом: «Какая я щекастая) Ну как я уже много раз говорила, абсолютно не стесняюсь своих щек , а очень даже наоборот))))) … Я заметила очень интересный эффект - даже если человек вообще не близок по своим рассуждениям , но при этом излучает счастье, от него невозможно оторвать взгляда!!» и так далее. Удивительно, но видео просмотрели 10 тысяч раз за 11 часов.