«Крым погибает»: Жители Севастополя просят Путина прекратить «беспредел»

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Горожане сетуют на то, что «показуха» властей скрывает огромные проблемы региона.

С 2014 года, после присоединения Крыма к России, жизнь на полуострове не улучшилась, как считали многие крымчане, а наоборот – Крым погибает. Туристический поток внезапно упал, новые власти принялись нещадно уничтожать малый и средний бизнес, а в госструктурах за счёт увольнения рядовых сотрудников начали раздувать штаты высшего звена чиновников.

Жители Севастополя, будучи не в силах терпеть «беспредел» в их городе, записали обращение к президенту России Владимиру Путину, где молят последнего прекратить произвол местных властей. Крымчане говорят, что средняя зарплата в регионе, вопреки статистическим показателям, составляет всего 12-15 тысяч, в то время, как цены поднялись в сравнении с украинским периодом в несколько раз. Благоприятная же «картинка» формируется за счёт засилья крупных чиновников, которые получают от 100 тысяч дохода. Горожане, в основном молодое поколение, за неимением достойной работы уезжают за пределы региона, чтобы выжить, прокормить себя и свои семьи. Крым, по словам граждан, погибает.

Работа руководства города и региона в целом, по словам севастопольцев, сводится к «показухе», с целью скрыть многочисленные проблемы населения. Отчаянные крымчане заявили Путину, что в Севастополе существует две России, где первая состоит из купающихся достатке чиновников, а вторая – вынуждена обеспечивать благополучие этих самых госслужащих.

Ранее мы писали, что туристка из Челябинска пришла в ужас после отдыха в Крыму. По словам девушки, озлобленные крымчане уже начинают проситься назад в Украину.