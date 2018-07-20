В Сочи впервые проводится Всемирный день китов и дельфинов

Сегодня, 19:00

Всемирный праздник был учрежден в 1986 году и проводится по всему миру по сей день, на этот раз он состоится и в Сочи.

В Сочи в первый раз отметят Всемирный день китов и дельфинов. Праздник будет проведен 23 июля на территории яхтенного порта «Имеретинский». Для жителей и гостей курорта в Адлерском районе впервые будут проведены мастер-классы по игре на глюкофонах, по изготовлению дельфинов из бумаги, то есть оригами, можно будет изучить технику правильной задержки дыхания и многое другое. Начало праздника намечено на 19:00. Многие люди хотели быть посетить этот праздник в солидарность с отменой массового уничтожения морских млекопитающих.

Также будет показан документальный фильм Гаянэ Петросян «Рожденные свободными» для участников фестиваля. Волонтеры Центра спасения дельфинов «Дельфа» будут рассказывать, как оказывать первую помощь раненым морским млекопитающим. Все мероприятия праздника в честь Дня китов и дельфинов проводятся бесплатно и могут прийти все желающие.

Праздник берет свое начало еще с 1986 года. Тогда в этот день, 23 июля, Международный китобойный комитет после нескольких столетий истребления морских млекопитающих ввел запрет на китобойный промысел, так как животные находились на грани вымирания. Для России этот вопрос наиболее актуален, так как в акваториях государства находится множество морских животных.