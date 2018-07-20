«Это фаллос, Карл!»: В Иркутске парень совершил курьезную кражу в секс-шопе

Сегодня, 18:10

Прозрачный вибратор был спрятан в сумку покупателя. Запись появилась в Сети и только насмешила пользователей.

В Иркутске парень совершил курьезную кражу в секс-шопе. Мужчина, якобы изучая многочисленный товар, дождался, пока кассир отвернется и незаметно умыкнул с прилавка прозрачный фаллос и спрятал его в своей сумке. Затем, чтобы не быть в списке подозрительного клиента, стал добродушно расспрашивать продавца о других принадлежностях интимного плана. Естественно, та с большим удовольствием отвечала на все неприличные моменты.

Запись кражи появилась в социальных сетях и дико насмешила пользователей, которые активно комментировали забавную ситуацию. Вспоминая знаменитый мем, хочется крикнуть герою видео: «Это же фаллос, Карл!». Возможно, молодой человек решил подшутить над своей подругой и подарить ей вибратор, но цена на него оказалась сильно высокой.