Сексуальная танцовщица из Новосибирска выложила видео танца

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Елена Яткина – танцор, педагог, хореограф. В свои 24 года она – основательница танцевального центра в Новосибирске.

В 2010 году она получила звание королевы дэнсхолла. Занимается танцами с 10 лет, начинала в студии «Тодес». Последнее время увлекается танцами стилей «вог», «дэнсхолл», «тверк» и «вакинг». Последние 4 года танцовщица из танцовщица из Новосибирска проводит свои мастер-классы, причем, не только в России, но и в Европе – Польше, Чехии.

Популярная в мире команда Royal Family попросила танцоров всего мира присылать видео со своими достижениями. Елена Яткина тоже приняла участие в этом челлендже. Сексуальная танцовщица выложила в Сети видео танца со своими ученицами. Видео, на котором девчонки в коротеньких шортах танцуют, сексуально виляя бедрами, набрало более 52 тысяч просмотров.

Комментариев – целый вал, но встречаются диаметрально противоположные. Одни пишут, что это просто шикарно, другие же – критикуют за слишком сексуальный танец.

Сама Лена отвечает на эти комментарии, что у каждого человека может быть свое мнение, и это нормально. Хорошо, что ее танцы вызывают эмоции, не оставляют зрителей равнодушными.