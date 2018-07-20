На Сахалине неадекватный мужчина пугал медведей

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Сахалинец гонялся за опасными хищниками на Холмском перевале.

На Сахалине распространяется видео, где показано, как местных медведей пугал неадекватный мужчина. Ролик вызвал огромный ажиотаж в региональных сообществах в социальных медиа. Отмечается, что инцидент произошёл на днях на Холмском перевале. На представленных кадрах видно, как два медведя совершенно мирно сидят на сопке и никого не трогают.

Внезапно их покой нарушил местный житель, который, судя по его поведению, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина решил выяснить отношения с опасными хищниками в рукопашной схватке и принялся подниматься по склону, параллельно нецензурно крича что-то несвязное в адрес косолапых.

Животные не ожидали такого поведения от человека и поспешили скрыться. О судьбе героя данного видео ничего не известно. Местные жители уже не раз сообщали о медведях на перевале, однако, ввиду того, что хищники не проявляют агрессии, охотники их не трогают.

Ранее мы писали, что фотограф в Кавказском заповеднике фотограф встретился с 34 медведями. Мужчина опубликовал в сети ролик, где показал подробности своего увлекательного путешествия.