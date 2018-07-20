Сегодня, 16:25

Многие уверенны, что конец света начнется с массового отключения электричества. Люди начнут убивать друг друга за еду, воду и лекарство и не будет возврата в привычный сегодня мир.

Апокалипсис может вернуть человечество в Каменный век, ведь начало конца света может сопровождаться отключением всех электрических сетей. На сегодняшний день без света люди жить не могут, поскольку от этого зависит их связь с внешним миром, приготовленная еда, ее хранение и обычное выживание.

Если произойдет какая-либо космическая аномалия, то электричество, действительно, станет первой мишенью, но специалисты способны справиться с ситуацией любой сложности и оно будет восстановлено за считанные дни, а то и часы. Другое дело, если энергетическая вспышка в космосе изменит или повлияет на магнитное поле Земли, вот тогда все может быть не так просто. В истории жизни планеты известны моменты, когда угроза из космоса становилась причиной уничтожения доминирующего вида, но никто из них еще не доходил до того, что сейчас имеет человечество.