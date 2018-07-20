«В семье не должно быть молчания»: Ученые назвали главную причину разводов

Сегодня, 16:19

Из несказанных слов строится стена между родными и близкими людьми, а потом - развод.

Ученые назвали главную причину разводов, которая встречается чаще всего. Конечно, сразу определить, что произошло на самом деле, не удается. Специалисты рассказали, как сохранить свою семью и хорошие отношения со второй половинкой.

Современное общество приняло как норму, что члены одной семь общаются с кем угодно, но только не друг с другом. Благодаря технологиям люди получили возможность быть на связи в любое время и в любом месте, и забыли, что самое главное – это разговаривать с членами своей семьи. В противном случае семью ждут неприятные последствия.

Ученые давно доказали, что и у мужчин и у женщин есть лексический запас, который они должны произнести в течение дня и у женщин он в 3 раза больше. Если люди его не выговаривают, то в отличие от мужчин, которые реагируют на это довольно сдержанно, у женщин в голове происходит апокалипсис.

Все несказанное вслух остается внутри и там бурлит. Это становится причиной охлаждения чувств к своему мужчине. Растет недоверие к партнеру, женщина отдаляется и замыкается в себе. Домашний уют перестает иметь значение, атмосфера в доме становится тяжелой и находиться вместе в одной квартире становится невыносимо. И все потому, что разговор для женщины – это нить, которая связывает ее с любимым. Так она чувствует заботу, любовь и свою значимость.

Если молчание уже пришло в вашу семью, не затягивайте – прервите его как можно скорее. Потому что в семье не должно быть молчания.