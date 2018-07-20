Множественные НЛО были замечены очевидцами в небе Мюнхена

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Охотники за инопланетной жизнью постоянно ищут доказательства присутствия пришельцев на Земле. Но столкнуться с НЛО чаще доводится тем, кто этого совсем не ожидает.

В Сети появился ролик, сделанный очевидцем, который обратили своё внимание на странные явления в небе Мюнхена. Ему удалось запечатлеть на камеру множество вспышек в небе, которые показались им очень необычными. Обычно такие световые сигналы подают воздушные судна, но их скопление оказалось слишком большим. Кроме того, они достаточно быстро перемещались в воздухе, что натолкнуло автора видео на мысли об НЛО.

Очевидец решил опубликовать видеозапись в Сети, чтобы спросить мнение пользователей, на тот случай, если он принял обычное явление за пришельцев. В комментариях к ролику предположили, что автор встретил большое скопление дронов. Но теорию опровергли тем, что слишком далеко находились огни, а также скорость была слишком высокой. Пользователи считают, что очевидцу посчастливилось заметить множественные НЛО, что удаётся далеко не всем.