«Спустя 2000 лет»: Люди ожидают второго пришествия Христа

Сегодня, 14:58

Примечательно, что ни одно из предсказаний не сбылось, а психиатрические клиники заполнены лже-Христами. «Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет», Матфей, 24:42.

Эта фраза адресована пророкам и людям, которые спустя 2000 лет все еще ожидают второго пришествия Христа. Последний в святом писании предупреждал, что многие будут проповедовать от его имени и за ними идти не стоит. Мошенники очень любят разыгрывать эту тему, так и появляются секты или экстремистские группировки, причем не только христианской направленности, ведь в самых разных религиях описывается появление Антихриста, просто у каждой свои слова и названия.

Некоторые пророки любят просто рассказывать, что знают дату Апокалипсиса или судного дня, другие страдают манией величия и именуют себя Иисусом Христом. Среди таких россиянин Федор Рыбалин в 1920-х годах, кореец Мун Сон Мен в 1960-х годах, россиянин Константин Руднев в 1989 году, «Мария Дэви Христос» в 1990 году, Виссарион в 1991 году и Григорий Грабовой в 2004 году. Многие из них закончили психиатрической лечебницей или тюремным заключением, но каждый добился внимания тысячной аудитории и смог обмануть определенное количество граждан.

Когда человек с неустойчивой психикой действительно уверует в начало Судного дня, то все его действия совершаются ради одной цели, диктуемой очередным «Христом», тогда даже убийство он видит в качестве благого намерения.