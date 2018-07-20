«Ужас, грязь, цены безумные»: Туристка из Челябинска пришла в шок от Крыма

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Крымчане озлоблены и уже сами просятся обратно в Украину, заявила девушка.

В курортный сезон Крым вот уже который год разочаровывает россиян своим «гостеприимством». Гости полуострова из разных уголков России констатируют, что уровень сервиса находится на крайне низком уровне, в то время, как стоимость услуг можно сравнить с турецкими или египетскими. В социальных сетях люди, которым «посчастливилось» отдохнуть в Крыму, один за другим активно высказывают своё недовольство. К примеру, туристка из Челябинска по имени Яна просто пришла в шок от того, что увидела здесь.

Девушка написала гневный пост после посещения Крыма, где заявила, что повсеместная грязь, безумные цены, агрессивные отдыхающие из российской глубинки, а также озлобленные и хамовитые крымчане превратили её отдых в сущий кошмар. Она призналась, что Ялта вызвала у неё настоящий ужас. В бытность, когда полуостров был украинским, здесь всё было иначе. По словам Яны, горожане сами не в восторге от происходящего и уже «просятся обратно в Украину».

В комментариях крымчане вынуждены были согласиться с описанной ситуацией. Ялту, по словам местных жителей, после 2014 года заполнили бомжи и цыгане, дворники не успевают очищать улицы от чего город начал превращаться в помойку. Вместе с тем люди не теряют надежды на то, что ситуация изменится в лучшую сторону.

Ранее мы писали, что в Крыму врут про удачный курортный сезон. Чиновник твердят, что за лето в регион прибывает не менее пяти миллионов туристов, в то время, как реальные цифры в 2-3 раза меньше.