«К атаке зомби готов!»: В Воронеже байкер сделал аксессуар к Апокалипсису

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Он идет в паре с мотоциклом Honda VRX, оформленный в стиле «скрэмблер». Бейсбольная бита напоминает кадры из сериала «Ходячие мертвецы».

В Воронеже байкер готов к атаке зомби, о чем он сам рассказал в социальной сети. Мужчина сделал аксессуар к Апокалипсису в рамках колоссального стайлинга своего железного коня Honda VRX в стиле «скрэмблер».

Такое выполнение мотоциклов появилось в конце 50-х годов и родоначальником «скрэмблера» считаются британские компании Triumph и BSA. Первый конкурент транспорта вышел в 1968 году с подачи Yamaha, который поставил на рынок мотоцикл DT-1. Именно эту модель принято считать первой общедоступной двойного назначения. Такие мотоциклы могут передвигаться не только по асфальту, но и по пересеченной местности.