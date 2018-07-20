Экипаж «Норда» не может покинуть Украину из-за проблем с документами

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Моряков не выпускают ни по украинским паспортам, ни по российским загранпаспортам. На это существует негласный запрет.

Официальный Киев неоднократно заявлял, что экипаж «Норда» может отправиться домой, предъявив украинские паспорта. Однако, по факту он не может покинуть Украину из-за проблем с документами.

Удивительным является то, что ни одна украинская инстанция не произвела идентификацию 7 моряков «Норда» в качестве украинских граждан.

Следовательно, по своим украинским паспортам они покинуть Украину не могут. Их, как бы, нет. Это при наличии официальных документов.

По российским паспортам покинуть Украину также невозможно. Для пограничников есть устное предупреждение. При подобной попытке - снова заводить дела, касающиеся незаконного пересечения границы.

Представительница керченского рыбколхоза, в котором трудятся рыбаки, сообщила, что им сейчас нелегко. Играет свою роль и возраст, и нервы из-за неопределённости ситуации.

Экипаж «Норда» состоит из 10 человек. Украинские власти задержали судно в Азовском море, когда оно находилось в нейтральных водах. Они незаконно удерживают моряков на протяжении уже четырёх месяцев.

Вернуться домой удалось, каким то чудом или по безалаберности украинских пограничников, лишь двоим из них.

Одновременно, Киев пытается сохранить лицо. То есть не выпустить, а «выпихнуть» задержанных.