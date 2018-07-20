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Количество больных, которые страдают онкологическими заболеваниями, растет по всей России. Воронежские власти решили создать абсолютно новые условия для их лечения.

Вчера 19 июля состоялась встреча членов координационной группы проекта «Современное государственное управление» во время которой речь шла об улучшении качества лечения онкологических больных в Воронежской области. Целью этой программы является разработка рекомендаций по снижению злокачественных образований у населения, а также повышение качества медицинской помощи. Согласно статистике известно,что на данный момент в воронежской области зарегистрировано 65 тысяч окнкобольных.

Специально для этого временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Гусев решил серьезно заняться данной проблемой, ведь ситуация довольно критическая. Количество больных в регионе довольно большое и растет с каждым годом. Сообщается, что для эффективного лечения раковых больных создадут абсолютно новую инфраструктуру, закупят новое оборудование и переучат специалистов. Все предпринимаемые действия будут комплексными, но все же область рассчитывает на поддержку государства.

Напомним, что на уровне государства также разрабатывается множество программ, которые помогут в борьбе с раком. В Воронежской области насчитали 65 тысяч окнкобольных, но власти намерены снизить число страдающих данным недугом.