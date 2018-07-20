«Фасолька, Тося и Вилли ищут семью»: В Волгограде раздают котов из приюта с тяжёлой судьбой

Сегодня, 11:17

Все животные жили на улице в очень тяжёлых условиях.

В Волгограде есть мини-приют для животных «Верные друзья». Сейчас же его волонтёры раздают кошек и котов с очень тяжёлой судьбой. Эти животные были обречены на тяжёлую жизнь с самого рождения.

Волонтёр из приюта по имени Елена рассказала, что кошка Ева 3 года жила на улице три года. Там она родила котят. Кошка Марта тоже жила на улице. Котят родила возле банка. Люди отнесли новорожденных животных в подвал, где они едва не умерли.

Фасолька, Тося и Вилли тоже жили на улице в тяжёлых условиях. Сейчас же все они, в независимости от судьбы, ищут свою семью. Их раздают бесплатно в добрые руки каждому желающему. По словам волонтёров, часть животных уже удалось пристроить.