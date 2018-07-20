Эксперты: В детском питании зашкаливает сахар

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Европейские эксперты проанализировали популярные виды детского питания и установили, что содержание сахара в нем гораздо выше того, что указано на упаковке. Такая недобросовестность производителей шокировала родителей малышей.

Родители малышей, которые употребляют детское питание, рассчитывают на то, что производители указывают на упаковках достоверную информацию. Особенно актуально это для малышей, которые имеют различные противопоказания в еде.

Для определения реальной ситуации эксперты проанализировали один из популярных детских продуктов – хлопья, которые обычно заправляются молоком или водой. Известно, что сами хлопья абсолютно безвкусны, а производители используют различные добавки, которые и предают им всеми любимые вкусы. Одной из таких добавок и является сахар, хотя некоторые производители указывают на упаковке, что добавляют в продукт мед. После проведения лабораторных исследований установлено, что в детском питании зашкаливает сахар, что очень негативно может сказаться на детском здоровье.

Медики неоднократно рассказывали о пользе употребления на завтрак злаков для детей, но вот сахар в большом количестве им совсем не полезен, а чрезмерное его употребление может привести к сахарному диабету. Известно, что в составе детского питания не должно быть химии, ведь она вызывает аллергию. В случае со злаковыми продуктами необходимо давать возможность потребителю самостоятельно регулировать сладость. Такая методика применяется при производстве спортивного питания, в котором полностью отсутствуют стимуляторы вкуса.