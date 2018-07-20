В Челябинске реклама пугает раком при использовании фильтрованной воды

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Фильтр не спасёт от онкологии. В лифтах появились пугающие плакаты.

В Челябинске в лифтах расклеена реклама, которая пугает раком при использовании фильтрованной воды.

Жители полагают, подобная реклама в Челябинске имеет цель запугивания горожан, чтобы те не приобретали домашние фильтры. Они пожаловались в региональную ФАС.

Антимонопольщики полагают, что эта реклама выступает, как недобросовестная конкуренция. Ознакомившийся с ней подталкивается к мысли, что лучший выход - это бутилированная вода.

Для убедительности на плакатах приводится статистика заболеваний раком.

ФАС устанавливает все обстоятельства, связанные с размещением в Челябинске подобной информации.