В Челябинске реклама пугает раком при использовании фильтрованной воды

Фильтр не спасёт от онкологии. В лифтах появились пугающие плакаты.
В Челябинске в лифтах расклеена реклама, которая пугает раком при использовании фильтрованной воды.
Жители полагают, подобная реклама в Челябинске имеет цель запугивания горожан, чтобы те не приобретали домашние фильтры. Они пожаловались в региональную ФАС.
Антимонопольщики полагают, что эта реклама выступает, как недобросовестная конкуренция. Ознакомившийся с ней подталкивается к мысли, что лучший выход - это бутилированная вода.
Для убедительности на плакатах приводится статистика заболеваний раком.
ФАС устанавливает все обстоятельства, связанные с размещением в Челябинске подобной информации.