Православный провидец: После Третьей мировой войны Вселенной будет править единый царь

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Смертельная схватка оставит на Земле только два государства, предсказал старец.

Известный православный провидец преподобный Лаврентий Черниговский почитался среди представителей церкви и верующих благодаря своим точным предсказаниям. Старец среди прочего также рассказал, как в ближайшем будущем будут разворачиваться события по всей Земле. По его словам, «антихирст» через «демонический ящик», который будет стоять в каждом доме вместо святых образов, рассорит всех людей и сделает христиан изгоями. Все, кого прельстит богохульная речь из новостей, «будут гореть в вечном огне», развязав самую большую борьбу, которую только видело человечество. Ад опустеет, потому как все бесы будут сидеть в людях. Последние сбросят друг на друга такие страшные бомбы, что земля и камни будут гореть в пламени.

Глобальный конфликт, по словам Лаврентия Черниговского, оставит на Земле только два государства. Оставшиеся в живых люди в конечном итоге устанут от войны и разрухи, потребуют мира. По велению народа после Третьей мировой войны Вселенной будет править один сильный правитель. «Единый царь» наведёт порядок в мире и положит конец междоусобицам.