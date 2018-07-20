Сегодня, 09:31

Возможно, стройка века поразила даже инопланетян. Соответствующий снимок появился в «ВКонтакте» на странице пользователя Саши Соколова.

Сегодня, 20 июля, в небе над Крымским мостом сфотографировали два НЛО-разведчика. Снимок был опубликован в социальной сети «ВКонтакте». Этот инцидент является настоящей сенсацией для уфологов, которые, наверняка, уже подключились к изучению объектов.

Если инопланетяне в восторге от Крымского моста, то одна россиянка высказала свои замечания. Она сняла видео пути по объекту и заявила, что на нем мало асфальта, а по обочине замечена насыпь. Особого резонанса момент не вызвал, поскольку это не столь важный момент, так что сенсации не получилось. Крымский мост с самого начала обрастает слухами и домыслами, в основном со стороны Запада и Украины.

Главным предсказанием недоброжелателей является скорое разрушение Крымского моста. В сети уже появляются фото трещинна сваях конструкции. Теперь же вслед за Украиной Крымский мост начали осещать инопланетяне. Пока не понятно, собираются они его уничтожить или, наоборот, защитить.