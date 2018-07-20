«Сорок дней ада»: Бурятские шаманы предсказали исход Третьей мировой войны

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После ядерной катастрофы в мире останутся только люди ростом 80 см.

Бурятские шаманы много лет почитались в народе, как мудрецы и предсказатели. Их пророчества сбывались с удивительной точностью, но почти всегда имели негативный посыл. Доцент ИрГУПС, кандидат технических наук Владимир Мотошкин, рассказал, что местные колдуны в своё время предвидели появление машин, железной дороги вокруг Байкала, революцию, Вторую мировую войну, а также крах СССР и полную распущенность общества. Предсказания шаманов иногда разнились между собой, но во многом были похожи, так как в итоге практически всегда сбывались.

Есть среди известных пророчеств и пока не сбывшиеся. В том числе назвали исход Третьей мировой войны. Ольхонский Барнашка, Молон-багши с восточного берега Байкала и Хамбо-лам Итигэлов практически в один голос предсказали, что беда придёт с севера. Длиться она будет всего сорок дней, но они будут страшнее ада и покажутся более долгими, нежели четыре года Великой отечественной. На Байкале, по словам мудрецов, появятся люди в голубых касках, а само озеро перекачают в искусственные водоёмы. После ядерного конфликта в мире останутся только люди ростом 80 см, которые будут слоняться по земле в поисках себе подобных.