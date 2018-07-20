«Сгорит вода, земля и небо»: Старец предвидел смертельный взрыв в Черном море

Сегодня, 09:03

Ужасная участь постигнет Украину, а за ней и Россию, считал православный провидец.

Схиархимандрит Иона Одесский (Игнатенко) был известным предсказателем и мудрецом. За его советом обращались многие религиозные и политические деятели. В 2012 году он умер, но незадолго до этого предрёк Украине большую войну, которая должна была начаться через год после его смерти, то есть примерно тогда, когда в Киеве начался очередной Майдан.

Мало кто знает, но старец Иона Одесский рассказывал и о большой приближающейся катастрофе в Чёрном море. Православный провидец предвидел смертельный взрыв сероводорода, от которого «сгорит вода, земля и небо». Всё, по словам мудреца, начнётся с Одессы, далее дойдёт до Киева и Москвы. В России, говорил Иона, «генерал нажмёт на кнопку и в мир пойдут ракеты», имея ввиду, вероятно, что большой огонь воспримут за нападение неприятеля. Это послужит началом конца света, который заберёт грешников в ад, а добрых людей оставит жить в новом мире.