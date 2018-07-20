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Крымский мост не поможет справиться с проблемой, которая обостряется с каждым днём.

Несмотря на то, что Крым со всех сторон омывается водой, регион обречён погибать от засухи. Шутка природы нисколько не веселит местных жителей, особенно аграриев и садоводов, которые подсчитывают убытки от неурожая. Уже сейчас полуостров начинает опустошаться. При этом основной причиной, как считают многие эксперты, является отречение от Украины.

В Киеве уверены, что у Крыма нет будущего без материковой части страны, ведь именно отсюда ранее в основном поступала пресная вода. Северо-Крымский канал, который ранее был ключевым поставщиком «источника жизни» на полуостров готов возобновить работу на регион в течение всего 1-3 дней, однако лишь при условии, что он вернётся под контроль Украины.

Несмотря на все усилия российских властей, Крым, по мнению экспертов, не сможет избавиться от украинской зависимости. В будущем ситуацию будет лишь усугубляться, поскольку из-за глобальных изменений климата в южных регионах Украины и на полуострове всё чаще наблюдается засуха. Искусственное снабжение региона водой станет единственным способом сохранить его жизнеспособность. При этом доставка её из материковой части России в объёмах, необходимых для развития сельского хозяйства, просто невозможна.