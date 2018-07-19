Меган Маркл сделала признание: Правила Елизаветы II ей "трудно понять"

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Супруге принца Гарри приходится считаться с высокими требованиями королевской семьи.

Некоторые правила родственников мужа для Меган Маркл, которая выросла в США, понятны и принять их ей несложно. Она старательно им следует. Однако другие – понять довольно трудно. Недопонимание у герцогини вызывает предпочтение королевы Елизаветы II, чтобы представительницы женского пола надевали на официальные мероприятия платья или юбки, длиной немного ниже колен или, в крайнем случае, на 2 пальца выше. Меган Маркл сделала признание: и она, и ее отец считают это правило старомодным.

Когда герцогине Сассекской что-нибудь не совсем понятно, супруг дает ей разъяснения. Помогает в освоении правил этикета и «королевского протокола» еще и Кейт Миддлтон, которая раньше Меган Маркл познакомилась с особенностями жизни во дворце. Хотя герцогине все стараются идти навстречу, необходимость соответствовать непонятным правилам ее огорчает.

Например, она не понимает, почему члены британского королевского дома не обсуждают политические вопросы открыто, но друг другу регулярно сообщают свое мнение.