Жителю Нигерии помогли добраться домой сотрудницы воронежского аэропорта

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Мужчина собирался ехать домой, но перепутал время. Оказавшись без денег на дорогу, он не знал что ему делать.

В безвыходной ситуации оказался житель Нигерии Алебиосу Тунде Олалейе. Он купил билет домой, но так вышло, что он перепутал время рейса и прибыл в аэропорт в три часа дня, тогда как его самолет улетел в три часа ночи. Когда мужчина понял свою ошибку, он сел на кресло в зале ожидания и заплакал, потому как остался в чужой стране, не зная языка и при этом без денег.

Однако сотрудницы воронежского аэропорта не остались равнодушными и решили помочь болельщику и жителю Нигерии. Он объяснил им на английском, что случилось, и женщины связались с посольством Нигерии в Москве и объяснили ситуацию, в которую попал Алебиосу. В посольстве согласились помочь мужчине, но при условии, что тот прибудет в столицу.

Сотрудницы купили нигерийцу билет на поезд в Москву, а железнодорожная полиция пообещала помочь мужчине добраться до места назначения. На поезд Алебиосу также проводили журналисты, которые снимали репортаж о необычном происшествии. Таким образом, сообща жители России помогли добраться домой несчастному Алебиосу.