Полину Диброву отругали в соцсетях за снимок топлесс с детьми

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Молодая супруга популярного ведущего отпраздновала свой 29-й день рождения со всей семьей в Испании.

Полина Диброва со своим супругом и сыновьями отдыхает в Испании. Фото, сделанные на испанском пляже, она выложила в Instagram с подробным рассказом о своем времяпрепровождении. Диброва поделилась со своими подписчиками особенностями планирования досуга, чтобы всем успеть уделить время и на фотосессию, чтобы сил хватило.

Поздравить Полину Диброву приехали ее мама и подруги, поэтому она извинилась перед пользователями за то, что не может сейчас показать им праздник, но поблагодарила за теплые душевные поздравления.

После праздника Диброва вернулась к роли примерной матери. Она выложила в сеть снимок, на котором запечатлена с двумя сыновьями которые сидят на ней, а сама мама лежит на пляже топлесс. То, что супруга телеведущего снялась без бюстгальтера, заметили наблюдательные подписчики. Многие в соцсетях осудили излишне откровенную фотографию Полины, отругали ее и написали, что это выглядит ужасно и при детях так нельзя, а некоторые даже предположили отсутствие мозга у молодой женщины: «Я как бы не против, дело ваше, но выглядит ужасно», «Даааа, как-то не очень при детях...», «Хвастаться то особо не чем больше. Мозги у Гудвина забыли...». В итоге снимок попросили убрать.