«Кузница кадров» для терроризма: человек с ножом напал на полицейских в туристической зоне Туниса

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В четверг, 12 июля, СМИ Туниса распространили информацию о нападении на двух офицеров полиции, которые патрулировали зону для туристов. По данным местных журналистов, нападение совершил неизвестный, вооруженный ножом. Его удалось задержать, однако стражи порядка получили раны различной степени тяжести и в настоящее время находятся в медицинском учреждении. Сегодня местная пресса сообщила, что один из пострадавших до сих пор в критическом состоянии.

Отметим, что нападение произошло на территории пляжа, который принадлежит одной из гостиниц. По неподтвержденной информации источников, на сотрудников полиции мог напасть боевик из группы террористов, который планировал взорвать отель. Эту версию местные власти отрицают, а сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование инцидента.

Напомним, в 2015 году вооруженные террористы напали сразу на две гостиницы на берегу Туниса. Тогда погибли почти 30 человек, а десятки людей получили ранения различной степени тяжести. Ранее в Национальном музее Бардо, который также расположен в Тунисе, почти 200 посетителей оказались заложниками. Тогда погибли 23 человека, 20 из которых были обычными туристами, приехавшими на отдых.

В наши дни власти Туниса стараются восстановить доверие туристов. Местные силовики и сотрудники правоохранительных органов контролируют туристические места и маршруты, однако последние события говорят о том, что там по-прежнему не безопасно.

Дело в том, что обстановка в стране в данный момент критическая. Существует ряд факторов, которые создают угрозу местным жителям и туристам. Напомним, в начале 2018 года по всей стране прошла волна протестов, в ходе которых на улицах городов были беспорядки, а также столкновения с полицией. Тогда жители 20-ти городов Туниса вышли на улицы протестовать против безработицы и повышения цен.

Более того, в течение последнего времени в Тунисе зафиксирован рост активности исламских экстремистов. Все чаще появляется информация о гражданах Туниса, связанных с ИГ* (Организация запрещена на территории РФ), которых удалось задержать сотрудникам иностранных спецслужб. Тунис, по словам некоторых экспертов, является «кузницей кадров» для терроризма.