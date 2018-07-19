Для россиян старше 55 лет прививка от пневмококка будет бесплатной

Сегодня, 17:03

Вакцинацию будут проводить в массовом порядке в рамках базовой программы ОМС. Средства для вакцинации выделят из бюджета.

Председатель комитета здравоохранения России Дмитрий Морозов сообщил, что вакцинирование от пневмококковой инфекции введут в Национальный календарь профилактических прививок в РФ с 2020 года.

По его словам, данная профилактическая мера направлена на снижение уровня заболевания пневмонией среди граждан старше 55 лет. Прививка от пневмококка будет бесплатной, но, во сколько это обойдется государству, пока не уточнили.

Следующей в календарь введут прививку от ветряной оспы и ротавирусной инфекции, согласно информации предоставленной Минздравом. На сегодняшний день Национальный календарь насчитывает 13 прививок от инфекционных заболеваний.

Судя по всему, причиной озабоченности политиков здоровьем граждан предпенсионного возраста стала грядущая пенсионная реформа, которая предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию для женщин на 8 лет, а для мужчин – на 5. Так, например, в комитете по охране здоровья Госдумы предложили обсудить возможность формирования для пожилых людей комплексной системы охраны здоровья. Глава Министерства здравоохранения заметила, что защиту от старения для россиян обеспечит активная работа, а в Министерстве труда пообещали, что граждане России будут жить 200 лет.