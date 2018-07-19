В Башкирии врачам напомнят о недопустимости селфи во время операций

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Перед этим один из них опубликовал фото пациента, находящегося без сознания. Врач может остаться без работы.

В Башкирии региональный Минздрав напомнит врачам о недопустимости селфи во время проведения операций. Разъяснительные беседы проведут во всех медицинских учреждениях.

Фото, попавшее в Сеть, размещено анестезиологом, который работает в Учалинской райбольнице.

К сделанным снимкам во время операции уже проявили интерес следователи. Фотографии вполне подпадают под нарушение статьи о том, что частная жизнь должна быть неприкосновенной.

Пользователи местных соцсетей проявили солидарность с анестезиологом. Они боятся, что тот может остаться без работы и называют его «тоже человеком».

Медики Башкирии в его поддержку также занялись размещение в Сети селфи, сделанными на своих рабочих местах.

В то же время Минздрав Башкирии не намерен проводить специальные проверки по подобным фактам.

Это уже не первый случай, когда предметом разбирательств становятся селфи, сделанные врачами во время операций.

Аналогичный случай произошёл на Сахалине в 2017 году. Тогда местным Минздравом проводилась проверка правомерности действий медсестры. Та делала селфи, выбирая для фона тяжелобольных пациентов, а после высказывалась о них пренебрежительно.