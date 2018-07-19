Набережные Челны удивляют своей плодовитостью: третья тройня за год

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В одном из российских городов женщина родила троих детей разом. Такой случай не впервые в этом году, что улучшает демографию в стране.

В городе Набережные Челны в одном из перинатальных центров родилась еще одна тройня - уже третья за текущий год. Мальчик и две девочки появились на свет с помощью кесарева сечения, так как родить их естественным путем не представлялось возможным. До этого момента семья Баймухаметовых уже была многодетной, в их семье уже есть сын и две дочери. О значительном пополнении мать детей узнала на восьмой неделе беременности от специалистов по ультразвуковой диагностике. Малыши родились на 36-й неделе беременности и полностью здоровы. Однако, сейчас они все равно находятся под наблюдением у врачей, так как обычно тройня рождается немного недоношенной. Мать и отец счастливы пополнению, так как их семья станет в три раза счастливее. Город удивляет врачей подобной плодовитостью и специалисты предполагают, что это не последнее множественное пополнение в этом году.