«Всадник Апокалипсиса»: В Белоруссии в небе зависло огромное черное облако

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Люди утверждают, что в этот момент они чувствовали глубокий мрак в своей душе. Инцидент произошел в Могилеве, фотографии массово появились в социальных сетях.

В Белоруссии в небе над Могилевым зависло огромное черное облако, напоминающее зловещий торнадо. У некоторых людей промелькнула мысль, что так появляется всадник Апокалипсиса. На деле оказалось все гораздо проще, в этот раз это не конец света.

Огромное черное облако стало результатом атмосферных процессов и напугало множество впечатлительных граждан. Фотографии можно встретить на просторах Сети. Одна девушка обрадовалась, что ее бабушка не видела облака, поскольку пенсионерка является глубоко верующим человеком и ожидает скорого Апокалипсиса. Это могло довести старушку до больницы.