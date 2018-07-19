Шаманы доказали перемещение змей в другую реальность

Сегодня, 16:11

В момент, когда рептилия сбрасывает кожу, она отправляется в царство мёртвых.

Змея – это одно из тех животных, которые издревле считаются таковыми, которые наделены магическими способностями. Многие колдуны и предсказатели у разных народов могли видеть будущее, наблюдая за змеями. Их считали живыми символами хитрости, мудрости, а также бессмертия. Не зря уроборос – изображение змеи, кусающей собственный хвост – отождествлялось с вечностью.

Ещё в древности шаманы обратили внимание на перемещение рептилий в другую реальность. Колдуны доказали, что змеи погружаются в транс во время сбрасывания старой кожи и своего рода перерождения. Животные как бы умирают в этот момент и не надолго попадают в царство мёртвых, а затем возрождаются и начинают жизнь заново.

Почитали змей и индейцы. В Северной и Южной Америке коренные жители считали рептилий символом трансформации и исцеления. Местные шаманы нередко вводили змеиный яд в своё тело, чтобы обрести силы хищника. Если колдун выживал после этого, то мог преодолеть любые испытания. Божество Кецалькоатль изображался индейцами в виде пернатого змея, который погиб, но в то же время в любое время может вернуться в мир живых.