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Три месяца назад над Улан-Уде был зафиксирован неизвестный летательный аппарат, который светился в ночном небе. Его скорость была не менее 220 километров в час.

В Бурятии уверены в реальности видео с НЛО. Жители Улан-Уде обсуждают видео, на котором отчетливо видно как неопознанный летающий объект движется в ночном небе. Очевидцы сняли такой случай на видео и выложили его в интернет, после чего в комментариях начались бурные обсуждения реальности кадров.

Многие уверенны, что показанный ролик полностью обработан при помощи имеющихся современных технологий. На последних кадрах видно, свет выглядит как волна – проверка в инфракрасном спектре, а зависит он от теплоты объекта (нагреваясь объект становится темнее).

После просмотра видео ролика специалисты уверенны, что жители Бурятии смогли увидеть плазмоид – плазменный сгусток, который представлен в виде светлых шаров, рассмотреть их невооруженным взглядом является большой удачей. Известно, что технические средства всегда очень хорошо фиксировали подобные объекты. Проанализировав кадры, ученые все же пришли к выводу, что такая гипотеза не верна из-за того, что объект светился. После долгих дебатов, специалисты все же склоняются к версии о том, что над Бурятией пролетал космический корабль инопланетян.