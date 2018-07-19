«Всё ради лайков»: В Сербии Instagram-модель делала селфи с мёртвым отцом

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В погоне за популярностью в соцсетях Джелика Любич перешла черту, однако негативная реакция пользователей на её поступок заставила девушку удалить все свои аккаунты.

Сербская певица и модель Джелика Любич подверглась критике после того, как сделала фотографию со своим мёртвым отцом и опубликовала её у себя на странице в соцсетях. «Папа, покойся с миром», - подписала Instagram-историю Джелика и добавила несколько плачущих смайликов. Поклонники Любич не оценили посыл девушки и обвинили её в том, что она пытается набрать популярность с помощью провокационных селфи. «Мы сделали всё, что в наших силах, чтобы бороться за его жизнь. Не мы решаем, как долго нам осталось. Он покинул нас на 67-м году жизни. Спасибо тебе за все, я благодарна, что ты показал мне правильный путь. Ты навсегда останешься в наших сердцах», - написала девушка под постом.

Один из комментаторов написал, что девушка никогда не заботилась о своём отце, ведь у неё есть силы сделать фотографию ради лайков в Instagram даже после тяжёлой утраты. Другой пользователь добавил, что только душевнобольной человек мог сделать подобное. «Не могу поверить своим глазам. Я полностью разочарован в этом мире», - написал пользователь. Из-за критики Джелика Любич удалила все свои аккаунты в социальных сетях.