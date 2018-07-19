Эксперт рассказала, что подняться по карьерной лестнице можно только после 40 лет

Сегодня, 15:15

Психолог Лаура Карстенсен заявила, что в 40 лет работе уже не будет так препятствовать семейная жизнь, а также до этого момента можно сохранить здоровье.

Общепринятым является мнение, что если в 25 ещё нет работы, то человек – настоящий неудачник. Карьерная лестница для него закончится на первой же ступеньке. Однако, по словам эксперта Лауры Карстенсен, подъём именно в такое время ещё просто невозможен, потому что слишком рано. До 40 лет следует заниматься собой, создавать семью и набираться сил – это соответствует современным укладам существования общества.

Когда дети начнут уже сами заботиться о себе, тогда можно подумать и о работе. Это позволит сосредоточиться на конкретном деле, не делая перескоки, что сбережёт нервную систему и не будет сказываться в целом на организме. Критики данной теории отмечают, что эксперт рассчитала всё, кроме одного – не понятно, на какие же средства человек будет содержать себя, да ещё и детей, до 40 лет, если не начнёт работать.