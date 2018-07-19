В Сети набирает популярность мужчина-модель plus-size из США

Сегодня, 13:39

Американец Трей Кэмпбелл с крупными объемами работает моделью и называет себя первым в мире мужчиной-моделю plus-size. Недавно молодо человек шокировать Сеть своим смелым снимком.

Сообщается, что Трей Кэмпбелл родился и вырос в американском городе Гастонии, штат Северная Каролина. Парень с юных лет мечтал стать настоящей моделью, однако из-за лишнего веса его высмеивали и не приглашали в модельные агентства. Теперь Кэмпбелл является высокооплачиваемым манекенщиком и сотрудничает с большим количеством брендов.

Недавно Трей стал единственной моделью-мужчиной размера плюс, который попал на модный подиум Men's Fashion Week в течение двух сезонов подряд. На данный момент Кэмпбелл является лицом бренда ASOS.