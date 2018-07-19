«Смертельное селфи»: Полиция дала советы, как делать «себяшки» безопасно

Сегодня, 13:49

Во время селфи вполне реально умереть. Подобные случаи уже не единичны.

Полиция дала советы, как делать «себяшки» безопасно. Они рассказали, чего не стоит делать во время самостоятельного фотографирования.

На сегодня тема безопасных селфи становится очень актуальной. Подростки стараются «перещеголять» друг друга в оригинальности и рискованности сделанных кадров, в итоге их ожидает «смертельное селфи». Это часто стоит им жизни.

Подростки при селфи рискуют, неоправданно подвергая себя опасности. Это является следствием того, что при фотографировании самого себя теряется чувство равновесия. Также люди в этот момент не смотрят по сторонам и не могут увидеть приближения угрозы своей жизни.

Наиболее опасно делать селфи на ж/д путях, водоёмах, крышах зданий и на вагонах поездов.

Не стоит сниматься рядом с проводами под напряжением и поблизости с хищными животными.

Также опасно это занятие при подъёмах в гору и фотографированиях на лестнице, когда возможность оступиться очень велика.

Не стоит делать селфи с оружием в руках и находясь за рулём. Ни один, даже самый сверхудачный кадр не стоит ни здоровья, ни, тем более, жизни.

От неосторожного селфи гибнут не только подростки, но и миллиардеры. Китаец Ван Цзян, отдыхавший во Франции, потерял жизнь, оступившись на парапете.