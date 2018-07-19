На Камчатке лосось продается по цене хлеба

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Небывалый ценопад на лосось наблюдается в камчатских магазинах. Стоимость элитной рыбы не превышает 45 рублей.

На Камчатке лосось продается по стоимости хлеба. Жители могут приобрести свежий и охлажденный лосось по смешной цене в 45 рублей за один килограмм. Известно, что такая же цена и на хлебо-булочные изделия в регионе. Предполагается, что первую партию рыбы распродадут уже до завтрашнего дня, но будут и поставки следующих партий.

Сообщается, что подобная акция на рыбу элитных сортов на Камчатке проходит уже не первый раз. Ранее жители могли побаловать себя лососем 12 июля, такую информацию распространил начальник краевого министерства рыбного хозяйства. Сотрудники рыбного колхоза, который расположен в Петропавловске-Камчатском предполагают, что смогут поставлять лосось по доступным ценам в продовольственные магазины в плоть до 15 августа. Такая возможность появляется ежегодно в период лососевой путины.

Известно, что период реализации лосося достаточно ограниченный, а для их обеспечения рыбу доставляют прямо с береговой фабрики рыбного колхоза. Сообщается, что сегодня 19 июля моряки судна «Громобой» смогли выловить около 500 тонн горбуши, которая станет «социальным» товаром. Всего в Камчатском крае работают три судна с РСВ-танками, одно из которых может доставлять в столицу региона охлажденного лосося.