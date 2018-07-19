Инопланетяне пытаются предотвратить ядерный Апокалипсис на Земле

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В случае ядерной войны на планете все погибнет за 90 минут. Такое орудие требует контроля со стороны высших цивилизаций, считают уфологи.

Инопланетяне активно пытаются предотвратить ядерный Апокалипсис на Земле, в чем уверенны уфологи. По их мнению, среди людей находятся представители других внеземных цивилизаций и их посещения на Землю участились после того, как ученые разработали ядерное оружие. Есть мысль о том, что собственно ядерная технология была получена от инопланетян, но человечество не придумало ничего иного, как сделать из нее смертоносное оружие.

Предполагается, что опыт передали для развития космических полетов, на деле оказалось, люди пока не готовы к такому. Когда КНДР пугала весь мир своими ядерными испытаниями, в СМИ поступали свидетельства того, что при опытах наблюдались НЛО в виде неизвестных светящихся объектов. Не секрет, что часто при старте ракет в космос также присутствуют НЛО, будто они контролируют процессы и готовы исправить ситуацию, если что-то пойдет не так.