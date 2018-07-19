В Воронеже подростки сидят на перилах балконов многоэтажек

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Жительница Воронежа поделилась информацией о безобразии, которое происходит в одной из квартир ее многоэтажного дома. Подростки-экстрималы испытывают судьбу, сидя на перилах балконов 12 и 14 этажей, свешивая ноги в сторону улицы.

Об экстремальных увлечениях современных подростков неоднократно шла речь во многих телевизионных передачах. Психологи сообщают, что данный феномен связан с отсутствием страха у детей и интересом к жизни.

Так, одна из жительниц воронежской многэтажки поделилась информацией, что молодые экстрималы облюбовали их дом и устраивают опасные игры на 12 и 14 этажах. Неравнодушная женщина разместила фотографию, на которой и сняты подростки на городских форумах 18 июля.

Неравнодушная жительница решила таким образом предупредить родителей, которые даже не подозревают, чем заняты их чада в свободное время. В комментариях пользователи были просто возмущены таким поведением детей, ведь легко можно улететь вниз и получить несовместимые с жизнью травмы.

Женщина предположила, что ребятам на вид лет 11-13. Некоторые пользователи предположили, что подростки могут находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что еще усугубляет ситуацию.

Напомним, что 17 июля из окна многоэтажного дома в Северном районе Острогоржска выпал 16-летний подросток. Что сподвигло его к такому поступку, выясняет полиция. Медикам, которые прибыли на вызов, спасти парня не удалось.