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Над Волгоградом замечена необычайная активность инопланетных летательных аппаратов. В темное время суток светящиеся круги отчетливо заметны.

В Волгограде нашли настоящих инопланетян. Жители Волгограда рассказывают в социальных сетях о том, что над городом в последние несколько дней видна большая активность кораблей инопланетян. Очевидцы рассказали, что вечером над городом в хаотическом порядке летают светящиеся круги, которые изначально воспринимали как свет прожекторов. Установлено, что рядом с местами полета НЛО нет никаких больших прожекторов.

Один из жителей города снял полет инопланетян на камеру своего смартфона, пока они не растворились в ночном небе. В сети пользователи по разному отнеслись к такой информации, некоторые уверенны, что светящиеся круги ничего общего с инопланетянами не имеют. Все же часть интернет-аудитории поддержала версию об инопланетянах и теперь размышляет над целью их визита.

Напомним, что за последние несколько месяцев данные о полетах неопознанных летающих объектов над территориями различных стран мира неоднократно распространялась в сети, некоторые случаи даже сопровождались видео подтверждениями. А в США очевидцы прямо на междугородней трассе заметили военные автомобили, которые перевозили объект, в точности напоминающий летающую тарелку.

Российские ученые пока не подтвердили информацию об активизации НЛО над Волгоградом.