До конца 2018 года в «Лужниках» заработает канатная дорога

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Путь соединит спорткомплекс и Воробьевы горы. Инвесторский проект прокомментировал Андрей Бочкарев, глава департамента по вопросам строительства в Москве.

По словам Андрея Бочкарева, до конца 2018 года в «Лужниках» заработает долгожданная канатная дорога, которая соединит известный спорткомплекс и Воробьевы горы. В департаменте строительства отмечают, инвесторский проект хорошо идет в указанном месте. С самого начала канатная дорога должна быть сдана в эксплуатацию сразу после окончания Чемпионата мира, но правительство изменило планы.

«Лужники» представляет собой крупнейший развлекательный комплекс не только на территории России, но и в Европе. Его площадь составляет больше 180 гектаров, с 1980 комплекс принимает Олимпиады.