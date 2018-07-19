«Невозможно и возможно»: Как пенсионеры живут в Кузбассе

Сегодня, 11:35

Пенсионная реформа затронула всех граждан России, но у каждого разный трудовой стаж, откуда и начисляют выплаты. Что одним только снится, другие спокойно себе позволяют.

Журналисты узнали, как пенсионеры живут в Кузбассе. Одни заявляют, что невозможно прожить на пенсию в 8,34 тысяч рублей, для других все возможно, особенно, когда в месяц государство тебе платит 15,2 тысячи рублей и есть подработка на 6 тысяч рублей. В первом случае, а таких большинство, 8 тысяч рублей обусловлены маленьким трудовым стажем в 25 лет, но гражданка ушла в заслуженный отпуск в 55 лет. Во втором случае 68-летняя женщина проработала 47 лет, чем и объясняется в два раза выше помощь.

Пенсионная реформа вызвала разные эмоции у россиян, чтобы хоть как-то сгладить негатив, на телевидении стали появляться шоу, где показывают уже очень пожилых пенсионеров, которые не уходят с работы и рады возможности быть полезными. Еще власти любят напоминать про западный опыт, где практически во всех странах на пенсию отпускают не раньше 63 лет. Людям, жившим в эпоху СССР, трудно перестроится на новый лад, учитывая сам уровень жизни.