«Одноглазый монстр подчинит Землю»: Пророки предсказали разрушение цивилизации

Сегодня, 11:23

Череда войн и потрясений обрушится на Землю. Жуткое чудище проснется в недрах нашей планеты, взяв под контроль каждый дом человека, увидели мусульманские провидцы.

Одноглазый монстр подчинит Землю, как только люди ступят на Луну. Параллельно начнутся кровопролитные сражения, потревожившие покой предвестника апокалипсиса. Каждый дом отойдет к владениям чудища, а разрушение цивилизации займет всего пару дней, предсказали мусульманские пророки.

Иначе видит конец людской эры Мишель Нострадамус. Известнейший предсказатель пророчит Земле новый Золотой Век, который должен установиться к 2035 году. Предвестником перемен станет возвращение в обыденность некого духовного учения, потерявшегося в прошлом. Бог и люди заключат мир, установив гармонию во всем, считал Нострадамус.

Здесь же можно упомянуть пророчество всемирно известной Ванги. Болгарская ясновидящая была уверена в торжестве добра, несмотря на ужас войн, творящийся в современном мире. Вангелия также говорила о возвращении древнего учения, предположительно, индийского, вместе с которым истинная мудрость выйдет наружу.