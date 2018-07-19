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Тюменка три года боролась с заболеванием носа при помощи обычных капель. Опытные специалисты установили, что в ее носу все это время находился инородный предмет, который застрял в пазухе.

В Тюмени женщина три года не знала об инородном предмете в носу. Она на протяжении полутора лет жаловалась на постоянную заложенность носа, а также головные боли. Для выявления проблемы она обращалась за помощью к специалистам. Попав на лечение в медико-санаторную часть «Нефтяник», специалисты также обследовали женщину и выяснили, что в одной из гайморовых пазух у нее находится инородный предмет.

В пресс-сулжбе клиники рассказали, что после проведения манипуляций по удалению инородного тела, это оказался твердый овал размером 5х10 миллиметров. Предположительно, что он пробыл в носу около трех лет. После его удаления все симптомы, которые беспокоили пациентку все это время, сразу же прошли.

Напомним, что ранее ей диагностировали синусит и другие заболевания носоглотки. Сообщается, что оперативное вмешательство выполнено по методике эндоскопии. Такие операции проводятся в медико-санаторной части «Нефтяник» на протяжении последних трех лет. В арсенале хирургов новейшее эндоскопическое оборудование, навигационная система и анестезиологическое оборудование последнего поколения.