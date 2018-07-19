«Россия заплатит»: В Башкирии знают, как экономить деньги на лекарствах

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Многие регионы не могут обеспечить пациентов необходимыми препаратами. Ситуацию прокомментировала Лилия Гумерова, зампредседателя Совфеда по науке, образованию и культуре.

Согласно установленным правилам, закупкой лекарств для граждан, имеющих редкие заболевания, занимаются регионы, но не все области могут позволить выделять из бюджета колоссальные расходы. В Башкирии чиновники знают, как экономить деньги на лекарствах. По словам Лилии Гумеровой, соответствующей закупкой займется федеральный центр, это касается пациентов с орфанными недугами. Таким образом, за людей заплатит Россия, что является огромной помощью и положительным результатом.

Орфанные заболевания называются редкими и затрагивают только часть населения. Именно государство играет основную роль в исследованиях в данном направлении и финансировании регионов, где бюджетные средства распределяют на необходимые лекарства. В России в списке орфанных заболеваний числится 86 болезней, но этот список постоянно растет. По состоянию на 2014 год, редких недугов стало 215.