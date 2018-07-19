Как выглядел «Руки-базуки» до синтола: Кирилл Терешин решил удивить архивным фото

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Кирилл Терешин снова решил привлечь внимание публики к своей персоне. Только на этот раз «Мистер синтол» не стал показывать «руки-базуки», а просто удивил архивным снимком.

Один из самых обсуждаемых российских фриков Кирилл Терешин из Пятигорска снова дал повод о себе говорить. Теперь парень с огромными синтоловыми бицепсами показал в микроблоге, как выглядел несколько лет назад без «рук-базук». Поклонники заявили, что быть нормальным человеком Кириллу идет больше, чем синтоловым фриком.

«Лучше бы таким и оставался», «Раньше классный пацан был», «Эти руки были лучше чем сейчас», «Нормальным пацаном был, чего не хватало?! Вам лечиться надо, молодой человек!», «Был когда-то нормальным человеком», «Раньше на человека был похож, а не на мутанта, как сейчас», «На этом фото ты просто наверно ещё нормальный человек!», - заявили подписчики Терешина в Instagram.